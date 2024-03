Já foi revelado o próximo convidado do 'Taskmaster'. Será Pedro Fernandes, radialista da RFM, a divertir os telespectadores do formato da RTP1 com os seus desafios.

A revelação foi feita hoje, 19 de março, nas redes sociais.

"Chegou o dia de anunciar o próximo convidado, senhoras e senhores, meninos e meninas, o Pedro Fernandes estará connosco no sábado à noite! Segundo a Wikipédia é 'apresentador, ator, locutor de rádio, guionista e humorista português', no Taskmaster é a gazela, a chita, o cheio de bazófia e o que perguntou depois de uma tarefa: 'não há tarefas difíceis no Taskmaster?'. Voltamos este sábado para mais uma dose de gargalhadas", lê-se na partilha.

Ora veja:

