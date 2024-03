No passado sábado, 16 de março, estreou a quarta temporada do programa 'Taskmaster', na RTP, que contou com um leque renovado de concorrentes. Dois deles são Cândido Costa e Madalena Abecassis, que já tinham partilhado em edições anteriores.

Ambos protagonizaram um dos momentos mais divertidos do programa numa das tarefas em que Cândido tinha de dar indicações à influenciadora digital.

A certo momento, há uma 'falha de comunicação' quando Madalena não percebe o que é um "bidão", apesar dos gritos repetitivos do colega.

Ora veja:

Leia Também: "Nunca me ri tanto". As reações ao regresso de 'Taskmaster'