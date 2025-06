Shakira é natural da Colômbia mas foi viver para os Estados Unidos da América quando tinha apenas 19 anos, em busca de cumprir o seu sonho no mundo da música.

Em entrevista à BBC News, a artista confessa que foi bem acolhida mas que hoje em dia os imigrantes estão numa situação diferente e revela que sente "medo constante" pelas políticas instaladas por Donald Trump.

"Ser imigrante dos Estados Unidos significa viver em medo constante, ver isso é doloroso".

"Temos que levantar as nossas vozes e deixar bem claro que um país pode mudar as suas políticas de imigração, mas o tratamento de todas as pessoas deve ser sempre humano", afirmou.

Veja aqui a entrevista.

