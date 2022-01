Deolane Bezerra, viúva de MC Kevi, recebeu em casa 53 multas de trânsito. Uma 'surpresa' de Ano Novo que a deixou espantada.

Nas redes sociais, a advogada partilhou um vídeo com as inúmeras cartas que recebeu e atirou as responsabilidades para o motorista. "Jader, vai ser descontado. Meu Deus! Tá felizinho?", disse.

Numa outra Instagram Story, Deolane mostra a reação do motorista, que afirmou que o último ano foi "muito difícil". "53 multas e olha a desculpa dele", escreveu na legenda.

