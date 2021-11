Deolane Bezerra, viúva de MC Kevin, ficou enternecida com o gesto de uma fã, Rafa Maede, que a homenageou com uma tatuagem. A admiradora tatuou a frase "esquece, a mãe está estourada", que Deolane usa com frequência nas suas redes sociais.

Contudo, a frase ficou registada com alguns erros: "Esquece a mãe, tá 'estorada'". Além de estourada ter sido escrito sem a letra u, a colocação da vírgula mudou o sentido da frase.

Quando a advogada partilhou o gesto na sua página de Instagram, não conseguiu evitar que a tatuagem começasse a ser comentada na esfera digital, conquistando críticas e comentários depreciativos.



