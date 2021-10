Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', decidiu fazer uma tatuagem em homenagem ao pai, que morreu este ano.

A influencer e comentadora do 'Big Brother' mostrou na sua página de Instagram o resultado final da tatuagem, que mostra as suas mãos dadas com as do pai.

"Já estava no coração e na cabeça. Agora está na pele também", disse na legenda das imagens que pode ver abaixo:

Leia Também: "Ver se as saudades acalmam um bocadinho. Sinto mais a ausência"