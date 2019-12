Antes do ano chegar ao fim, Demi Lovato decidiu fazer uma nova tatuagem e desenhou um anjo no corpo, esta segunda-feira, dia 23 de dezembro. Uma imagem que "representa o renascimento do espírito".

O resultado final foi mostrado na conta do Instagram do tatuador Alessandro Capozzi.

De acordo com o TMZ, Demi passou grande parte do dia com Alessandro, tendo entrado no estúdio do mesmo, em Los Angeles, por volta do meio-dia e saiu por volta das 20h [hora local].

Capozzi conta que criou a imagem juntamente com a artista, explicando que "as asas escuras representam os maus momentos". "A luz de dentro representa a força interior necessária para a mudança na sua vida... e as pombas, puxando-a para cima, simbolizam o alcance de um estado superior de consciência", acrescentou.

Leia Também: Demi Lovato faz tatuagem em homenagem à sua sobriedade