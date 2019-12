Demi Lovato decidiu fazer uma nova tatuagem, como foi destacado nas redes sociais. A artista, de 27 anos, marcou na sua pele, na zona do pescoço, a palavra "survivor (sobrevivente)".

Uma tatuagem que foi exibida na página do Instagram do tatuador Doctor Woo.

Recorde-se que a cantora foi levada de urgência para o hospital em julho do ano passado, após sofrer overdose. Um momento difícil que está a ser ultrapassado, estando agora no caminho da sobriedade, etapa que quis marcar no seu corpo.

