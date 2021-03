João Paulo Sousa foi um dos últimos convidados de Alexandra Lencastre no seu programa da SIC Mulher. Foi neste contexto que a atriz questionou o apresentador acerca de um dos muitos empregos que este teve, nomeadamente, quando trabalhou numa funerária.

"O meu tio tinha uma agência funerária, o meu primo trabalhava lá, era muito amigo do meu primo e acabou por acontecer", recorda João Paulo.

O comunicador diz que fez de tudo, desde vestir mortos até às tarefas menos desejadas.

No entanto, nota: "Piorou muito a minha relação com a morte. Deixei de trabalhar lá no dia em que a pessoa que tínhamos de tratar era a minha avó".

