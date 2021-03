Diana Chaves e João Baião receberem com muito amor Emanuel, com quem estiveram à conversa. Entrevista que começou com destaque para todo o carinho que o artista tem recebido ao longo de todos estes anos de carreira. Além disso, a sua boa disposição também não ficou esquecida.

“Estou sempre assim bem disposto. Acho que é uma questão de exercício mental – também é genético, sejamos realistas, uma questão de mentalidade interior que nasce connosco. Mas acho que temos a obrigação de sermos todos simpáticos uns com os outros. O mundo seria bem mais fácil, mais feliz, se todos fôssemos amigos uns dos outros. E não basta dizer, é preciso fazer. Eu faço questão de ser simpático para toda a gente, desde a senhora da limpeza ao senhor Presidente da República. Humanamente não faço diferença”, destacou Emanuel.

A conversa levou também o cantor a viajar no tempo, recordando a infância, especialmente como é que festejava esta data quando era pequeno. “De uma forma muito modesta. Os Natais e aniversário eram com prendas muito simples, muito humildes. Era mais simbólico do que hoje damos aos nossos filhos. Esse mundo não existia, mas fui sempre uma criança muito feliz, muito satisfeito com aquilo que tinha porque o melhor que tinha – que ainda hoje tenho – era uma família extraordinária, e isso é a melhor prenda que podemos ter”, disse.

Emanuel deixou a família e a terra onde nasceu, Covas do Douro, aos 10 anos para ir trabalhar para uma padaria em Lisboa. “As crianças da aldeia começavam a trabalhar desde que se conheciam. Desde que me conheço que ajudava os meus pais nas regas, a apanhar as batatas… E na época em que começava a escassear a água e era repartida pelas pessoas da aldeia, quando íamos para a escola, muitas vezes, já tínhamos regado as hortas. Creio que não andaria menos de 10 km por dia. O trabalho era perfeitamente normal. O conceito que temos do trabalho infantil hoje, na época simplesmente não existia”, partilhou.

Saiu da terra natal à procura do sonho, “que encontrou”. No entanto, antes de dar início à carreira musical, “foi aprovado para jogar no Sporting com 18 anos”. “Ia jogar para o Atlético, estava na altura na primeira divisão, e depois regressaria ao Sporting. E pelo que parece era bom”, recordou, referindo que jogava no Atlético do Cacém “por desporto, por prazer, não tinha nenhuma ambição”, ao contrário da música. “Só tive consciência que podia ter feito uma grande carreira como futebolista muitos anos depois”, salientou.

O cantor foi ainda surpreendido pelos amigos e pelos filhos, e estes últimos levaram-no a voltar a recuar no tempo. “Agora voltamos aos 10 anos. Chegar aos 64 e ver a vida assim, o céu é mesmo meu amigo. Dez aninhos, cheguei a Lisboa com a cara preta porque o comboio ainda era a carvão do Douro para o Porto. Lembro-me bem, uma manhã iluminada, cheia de sol, tinha deixado a minha mãe a chorar no apeadeiro. O fumo da caldeira do comboio chamuscou-me a cara...”, lembrou, emocionado.

"A melhor homenagem que podemos fazer aos nossos pais é sermos bons filhos, dar-lhes alegria. E acho que dei muitas alegrias aos meus pais, e eles a mim, e os meus irmãos. Eles criaram quatro rapazes fantásticos, irmãos de quem me orgulho, e quando se tem uma família muito sólida, muito amiga, a vida torna-se mais fácil”, realçou.

Emanuel é agora um rosto muito presente na SIC, fazendo parte da equipa que apresenta o ‘Domingão’. Na companhia de Luciana Abreu, o artista anda por Portugal num camião para levar o entretenimento aos portugueses nesta fase de confinamento.

“A Luciana foi uma bênção na minha vida. Somos pessoas diferentes. Ela é uma força da natureza, um vulcão, um ser humano cheio de talento. Aquela mulher sabe fazer tudo. Até comecei a dançar - eu nunca dancei na vida”, destacou, referindo-se à colega e amiga como uma “irmã”.

