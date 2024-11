José Condessa e Luisinha Oliveira assumiram a relação em setembro deste ano, quando, na sua cerimónia de graduação em Itália, a modelo partilhou uma foto ao lado do ator. Essa imagem confirmou que os dois estão juntos e felizes.

Na primeira edição da GQ Night of the Year, que ocorreu no Hotel Tivoli, no passado sábado, dia 23 de novembro, os dois apareceram juntos, pela primeira vez, numa 'black carpet'.

Ao Notícias ao Minuto, José Condessa falou sobre a relação, mostrou-se feliz e orgulhoso da namorada e garante levar a vida - e o amor - da forma mais tranquila possível.

É muito bom ter alguém que nos acrescenta e que nos faz ainda mais felizes daquilo que já somos. Nunca podemos espelhar no outro a nossa felicidade, senão as coisas não vão resultarNão podemos deixar de reparar que hoje vem muito bem acompanhado, pela primeira vez numa 'Black Carpet'.

Sim, é a primeira vez que fotografamos juntos. Nós temo-nos sempre acompanhado um ao outro e, não sei porquê, hoje, porque sim, estamos mais bonitos e é uma noite especial e não está associada a nada, não é um evento dela ou um trabalho meu. Nisso acho que temos que saber bem dividir as coisas, porque somos independentes antes de sermos um casal, mas assim é maravilhoso, é muito bom ter alguém que nos acrescenta e que nos faz ainda mais felizes do que aquilo que nós já somos, acho que é melhor ainda.

Nunca podemos espelhar no outro a nossa felicidade, senão as coisas não vão resultar. Mas podemos perceber que o outro é capaz de ser um trampolim para sermos ainda mais felizes, e acho que é isso que está a acontecer, seja aqui, numa 'Black Carpet', hoje, ou no dia-a-dia. Isso é o mais importante.

Falou-se muito de nós, no início, num momento em que nós próprios estávamos ainda a construir o que é que ia ser

Vocês fogem um bocadinho à norma das figuras públicas, na questão de assumir ou não a relação. Simplesmente partilharam uma foto, de um momento especial e foi o suficiente.

Sim, não fizemos um anúncio. Acho que as coisas devem ser levadas com a leveza que elas têm e falou-se muito, como é óbvio, de nós, no início, num momento em que nós próprios estávamos ainda a construir o que é que ia ser. Eu disse sempre que as pessoas não podem querer saber mais do que nós sabemos e, às vezes, quando damos um passo maior que a perna podia até, não sedimentando bem as coisas, prejudicar e é isso que eu nunca quero.

Quero que isto seja um crescente, respeitando as pessoas que também trabalham e querem saber de nós. Agora tornou-se óbvio. Essa foto até foi uma coisa que era um momento importante para a Luísa, não foi pensado, ou seja foi um dos momentos mais importantes da vida dela enquanto estudante e foi um feito incrível ela ter conseguido tirar o mestrado em em Roma.

Estou muito orgulhoso da LuisinhaE deixou-te orgulhoso?

Sim, sem dúvida alguma. Deixa-me sempre orgulhoso ver uma conquista de alguém de quem gosto. Acho que isso é o mais importante, é respeitarmos a pessoa e apoiá-la, é sermos o tal trampolim e não o contrário.

Há planos para a Passagem de Ano, planos para o Natal?

O Natal passa-se sempre em família, é uma tradição cá em Lisboa, com os meus pais, os meus sobrinhos, os meus irmãos. Na Passagem de Ano acho que vou apanhar um bocadinho de sol.

Já compraste a prenda da Luisinha?

Ainda não. Ela faz anos para a semana, por isso é uma coisa de cada vez. Essa prenda já está orientada, por isso é um 'checklist' de cada vez.