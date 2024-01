A ex-mulher de Hugh Jackman, Deborra-Lee Furness, partilhou aquilo que sentiu após anunciar o seu divórcio.

A atriz, de 68 anos, pareceu fazer uma referência à sua separação durante uma entrevista ao 'The Daily Telegraph'. Durante a conversa, Furness disse que está animada e nervosa com todas as diferentes oportunidades que tem agora pela frente.

"Mudança, transição, evolução... é um pouco assustador e estamos todos com um pouco de medo disso, mas acho que é provavelmente o nosso maior presente", disse. "É emocionante".

Em setembro de 2023, Jackman e Furness anunciaram que se iriam divorciar após quase 30 anos de casamento. "Fomos abençoados por partilhar quase três décadas juntos como marido e mulher num casamento maravilhoso", disseram em comunicado à revista People. "A nossa jornada está agora a mudar e decidimos separar-nos para procurar o nosso crescimento individual".

Leia Também: J. Smith-Cameron conta que atirou bebida a Kieran Culkin em 'Succession'