J. Smith-Cameron esteve no 'Late Night with Seth Meyers' na quarta-feira e acabou por partilha um episódio de bastidores com Kieran Culkin.

Os atores contracenaram em 'Succession' e também protagonizaram momentos marcantes fora das câmaras.

"Foi numa noite depois de estarmos a passar texto, fomos todos jantar. Ele estava sempre a chatear-me. Do género, se eu não conseguisse ouvir algo que tivesse colocado as pessoas todas a rir do outro lado da mesa, eu dizia: 'O que é que ele disse?'. E ele respondia: 'Oh, desculpa, querida. Esqueceste-te dos aparelhos auditivos?'. Ou então se eu bocejasse, ele dizia: 'Já passou da tua hora de ir dormir?'", relatou a atriz.

"Então, a certa altura simplesmente atirei-lhe o meu martini", revelou de seguida. "Ele estava a pedi-las", afirmou ainda.

