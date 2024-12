Kieran Culkin mantém uma boa relação com a também estrela de 'Succession', Sarah Snook. Aliás, a amizade que têm fora das câmaras reflete-se no papel importante que a atriz tem na vida de um dos filhos de Kieran.

O ator, de 42 anos, esteve à conversa com Colman Domingo e revelou que a atriz de 'Succession' é madrinha do seu filho Wilder, de três anos.

"Ela é a madrinha do meu filho. É uma das minhas pessoas preferidas no mundo", destacou Kieran Culkin, confessando, no entanto, que não fala com a atriz com a regularidade que gostaria. "Não sou muito bom com essa coisa do telemóvel", confessou.

De recordar que além de Wilder, o ator e a companheira Jazz Charton têm ainda em comum a filha Kinsey, de cinco anos.

