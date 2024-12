Kieran Culkin esteve à conversa com Colman Domingo e revelou o que menos gosta na paternidade. O ator é pai de Kinsey, de cinco anos, e Wilder, de três, fruto do casamento com Jazz Charton.

"O que mais gostas na paternidade?", perguntou Colman Domingo à estrela de 'Succession'.

"Absolutamente tudo, exceto a hora do jantar", respondeu Kieran Culkin. "Amo tudo o resto", acrescentou.

"Parece que nada mais importa", afirmou, falando ainda da paternidade. "Agora sou pai, e o meu único papel na vida é este. Esta é a vida real. Tudo isto é bom, mas estou sempre à espera de voltar para casa", confessou.

