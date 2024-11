Kieran Culkin nasceu numa família grande, de seis irmãos, entre eles o também ator Macaulay Culkin e a irmã Dakota - esta última morreu em 2008.

Ao lembrar a grande perda, o ator de 'Succession', de 42 anos, partilhou: "Perder um [irmão] foi como perder uma grande parte de mim".

"Perder uma das minhas pessoas preferidas do mundo, não ficamos melhor [com o tempo]. Não fica mais fácil, mas habituas-te", desabafou ainda no 'CBS Sunday Morning', numa entrevista que foi publicada no domingo, dia 3 de novembro, segundo a People.

De referir que a irmã de Kieran, Dakota Culkin, trabalhava atrás das câmaras como assistente de produção. Tinha 29 anos quando foi atropelada por um carro enquanto atravessava a rua, na Califórnia,, em 2008.

O ator disse ainda que a personagem que interpretou em 'Succession', Roman Roy, fazia lembrá-lo a irmã, uma vez que Dakota tinha o mesmo humor. "Após algumas temporadas, percebi que haviam algumas coisas que o Roman fazia e que me faziam lembrar a minha irmã. 'Esse era o sentido de humor dela'", contou.

Leia Também: Noémia Costa reage a "declaração de amor" da filha. "Mãe mais babada"