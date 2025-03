Apesar da preenchida agenda, Kieran Culkin não deixa de apoiar os colegas e amigos, sobretudo com quem trabalhou em 'Succession'. Como voltou a acontecer recentemente, segundo a People, na passadeira vermelha da antestreia de 'The Picture of Dorian Gray', no Music Box Theatre, em Nova Iorque, na quinta-feira, dia 27 de março.

De destacar que Sarah Snook é a protagonista da peça, onde interpreta 26 personagens. E a atriz contou com a presença de vários rostos conhecidos neste momento especial, entre eles as estrelas de 'Succession' Juliana Canfield, David Rasche, Peter Friedman, Natalie Gold, Sydney Lemmon, Dagmara Dominczyk e Arian Moayed.

E foi precisamente quando os atores estavam a posar para os fotógrafos presentes que Kieran Culkin passou de carro - possivelmente a caminho de algum compromisso - e fez questão de parar para cumprimentar os colegas.

Num vídeo divulgado nas redes sociais podemos ver os atores a posar para as fotografias e, de repente, a gritarem "Kieran", enquanto este os cumprimentava no carro.

De recordar que em 'Succession', Kieran Culkin interpreta Roman Roy e Sarah Snook dá vida à irmã da sua personagem, Siobhan Roy, mais conhecida por Shiv.

