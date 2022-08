Débora Picoito nunca escondeu que queria ser cantora. Agora, a ex-concorrente do 'Secret Story' prepara-se para lançar uma nova música.

'Queres Falar Para Quê' é o nome do tema, cujo lançamento está previsto acontecer já no próximo domingo, dia 7 de agosto, às 19h, segundo anunciou Débora nas redes sociais.

As ex-concorrentes de reality shows da TVI Sofia Sousa, Andreia Silva, Jéssica Nogueira, Joana Albuquerque e Cristiana Jesus comentaram a publicação que conta com um excerto do videoclipe e elogiaram a amiga.

Leia Também: Cristiana Jesus 'preocupada': "Vou ficar sem marido"