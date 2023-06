Débora Monteiro esteve à conversa com Daniel Oliveira e a entrevista vai para o ar este sábado, dia 10 de junho, no 'Alta Definição'. Horas antes do programa, o apresentador mostrou no Instagram excertos desta da emissão.

E num dos vídeos que publicou no Instagram, a atriz revela que esteve em tratamento para conseguir engravidar. "Fui para uma clínica de fertilidade e é estranho porque as pessoas ficam todas a olhar para baixo, parece que há uma vergonha, como se fosses menos homem ou menos mulher por causa disso", disse.

"Foram uns quatro anos - ou um bocadinho mais - a tentarmos e a fazer tratamentos. É violento para o organismo da mulher porque são muitas hormonas", acrescentou.

"Na verdade aquilo é como se toma a insulina, só que como estás tão fragilizado, parece que vês aquilo como um drama", confessou.

"No início ia fazer à farmácia. [...] Depois para o fim era o Miguel [companheiro da atriz] que me dava as injeções. Mas depois isto é horrível. Tens de ter hora para fazer o amor... Torna-se tudo tão marcado. [...] Tu tens vontade de estar com aquela pessoa. Torna-se muito constrangedor para o casal", desabafou.

De recordar que Débora Monteiro e Miguel Mouzinho foram pais das gémeas Alba e Júlia em julho de 2020.

