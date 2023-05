Juntos de três fotografias, incluindo uma imagem em que aparece em biquíni, Débora Monteiro deixou um desabafo no Instagram.

"Dia de cuidar de mim, de desligar e fazer coisas para mim. Tomar o meu cappuccino, comprar flores para o jardim e apanhar sol. Vitamina D tão preciosa para recuperar de algum ruído nos últimos dias", começou por escrever.

"Não sei se é do mercúrio retrógrado, se é das pessoas ou se é do coiso... Bora agora preparar as cenas de amanhã que me estão a dar muita pica", completou.

Uma partilha que, como seria de esperar, despertou várias carinhosas reações dos seguidores.

