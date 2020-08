Desde que foi mãe pela primeira vez há pouco mais de um mês, Débora Monteiro tem 'derretido' os fãs com algumas imagens das filhas gémeas, as pequenas Júlia e Alba. Momentos carinhosos que continua a partilhar no Instagram, como aconteceu ainda esta segunda-feira.

A atriz publicou nas stories dois ternurentos vídeos das meninas com o pai, Miguel Mouzinho.

"Adoram música clássica, estavam sempre a ouvir na minha barriga. E não sei porquê emociono-me sempre que oiço", começou por escrever um dos vídeos. "Como me fazer feliz", acrescentou de seguida num outro vídeo. Veja na galeria.

