Um mês depois de ter dado à luz as gémeas Alba e Júlia, no dia 8 de julho, Débora Monteiro está de regresso ao trabalho.

A atriz foi escolhida para substituir Diana Chaves no programa 'Domingão'. Débora estreia-se este domingo, dia 16, como apresentadora do formato que anima as tardes de domingo na SIC.

A apresentar o programa estão ainda os habituais João Baião, Raquel Tavares, João Paulo Sousa, Luciana Abreu e Emanuel.

Nas redes sociais, surgem agora as primeiras partilhas onde é possível ver Débora Monteiro no papel de apresentadora do 'Domingão'.

"Bom domingo que vai ser um Domingão", escreve João Baião.

Recorde-se que Débora Monteiro já tinha feito uma pequena participação como repórter na gala dos Globos de Ouro 2019, mas esta é a sua grande estreia no papel de apresentadora.

Leia Também: A nova aposta da SIC para as noite de domingo. Começa hoje!