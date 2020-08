Foi para o ar na passada semana o último episódio da terceira temporada de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor', aquele que era o grande trunfo da SIC para as noites de domingo. Porém, a estação de Paço de Arcos não perdeu tempo e já tem outra grande aposta para as noites mais disputadas no que às audiências televisivas diz respeito.

O regresso de 'A Árvore dos Desejos'

"Advinha quem voltou! João Manzarra tem novas surpresas e novos sonhos para concretizar em Fernão Ferro, Seixal. Domingo à noite, Especial 'A Árvore dos Desejos', na SIC", anuncia a estação nas suas redes sociais.

Recorde-se que a primeira temporada do programa apresentado por João Manzarra foi um verdadeiro sucesso.

À mesma hora na TVI irá para o ar a novela 'Quer o Destino’ e logo depois o programa ‘Boom’ - de Marco Horácio.

