Débora Monteiro aproveitou o bom tempo para apanhar sol, como a própria mostrou a todos os que a seguem no Instagram.

A atriz posou em biquíni e partilhou a fotografia na rede social, exibindo a (enorme) barriga de grávida.

"Hoje saímos, fomos apanhar um bocadinho de sol, de vitamina D e respirar ar puro. Claro que deu para tirar umas fotografias e ele sabe como me fazer sentir bem. Ele não é fotógrafo, eu estou na fase em que só me sinto inchada, mas mesmo assim lá me convenceu e ainda bem que o fez. 31 semanas cheia de vaidade da minha barriga e como ele nos vê", escreveu na legenda da imagem captada pelo companheiro, Miguel Mouzinho.

Recorde-se que o casal está à espera de duas meninas gémeas.

