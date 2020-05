Débora Monteiro partilhou este domingo na sua conta oficial de Instagram um desabafo onde conta aos fãs quanto tempo falta para o nascimento das suas primeiras filhas, as duas meninas gémeas que estão a caminho.

"E andamos nisto... Mais um mês e qualquer coisa e elas devem vir cá para fora, e todo o santo dia digo que vou fazer a mala para a maternidade", começou por contar a atriz, que admite estar cheia de preguiça para fazer a mala que deve levar consigo para o hospital.

"Já fiz a lista, já tenho tudo o que está na lista e outras coisas que me foram dizendo mas... fazer é que não acontece. Uns dizem que é cedo, outros que são gémeas podem vir a qualquer hora e eu na preguiça. Preciso de incentivo, please!!! Não vale dizerem que me dão chocolate em troca, porque nem comento os kilos que já ganhei", brincou, por fim.

A verdade é que nos comentários da publicação não faltaram mensagens de outras mães famosas que aconselham a atriz a fazer a mala o quanto antes.

Eis a publicação:

