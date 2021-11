Mãe de duas meninas gémeas de um ano, Débora Monteiro abriu o coração para desabafar sobre o cansaço associado à privação de sono.

Esta terça-feira, através da sua página de Instagram, a atriz contou que as filhas, Alba e Júlia, estão a atravessar uma fase particularmente difícil no que toca às noites.

"Não as minhas piriris, o melhor do mundo. E sempre que digo que não há um amor igual, é verdade. Mas devo dizer que estou exausta... Privação do sono é uma m**** e se antes, quando uma acordava a chorar a outra não se mexia, agora parece que combinam em acordar as duas aos berros e juro que não sei como se faz para as acalmar. Dou mimo, tento que fiquem mais calmas, mas é uma tareia psicológica muito lixada", confessou.

E antes de terminar, apelou por ajuda: "Preciso de conselhos! Profissionais do sono, socorro, isto de ser boa mãe tem muito que se lhe diga".

