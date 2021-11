Com as filhas doentes e as obras na nova casa, a atriz acabou por não praticar exercício físico.

Débora Monteiro voltou aos treinos depois de uma curta pausa por causa das filhas terem ficado doentes e de toda a agitação que tem vivido com as obras na nova casa. No entanto, esta semana a atriz conseguiu fazer exercício físico de novo e fez questão de partilhar esse momento com os fãs. "Já não ia há duas semanas com bebés doentes, final de obras e organizar as mudanças", começou por dizer num dos vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram, confessando que "custou" este 'regresso' aos treinos, mas o personal trainer não a deixou "desistir". "A verdade é que no final do treino a sensação é maravilhosa", destacou ainda. Veja os vídeos na galeria. Leia Também: Débora Monteiro mostra filha a cantar genérico de 'Amor Amor