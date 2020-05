Para surpresa dos fãs, Debby Ryan e Josh Dun decidiram dar o nó, em segredo, há já alguns meses. Uma informação que está agora a circular na imprensa internacional.

A atriz, de 27 anos, e o baterista do grupo Twenty One Pilots, de 31, casaram-se na véspera do Ana Novo, mas preferiram manter tal informação longe dos holofotes.

Em entrevista à Vogue, Debby Ryan explicou que organizaram a cerimónia em apenas 28 dias, revelando que deram o nó em dezembro do ano passado, em Austin, Texas.

Recorde-se que o casal ficou noivo no final de 2018.

