A cerimónia da entrega dos prémios da The Council of Fashion Designers of America decorreu em Nova Iorque na noite desta segunda-feira, dia 6 de novembro.

A gala dos CFDA Fashion Awards celebrou-se na noite desta segunda-feira, dia 6, em Nova Iorque e premiou as inovações da indústria da moda americana. A cerimónia homenageou grandes talentos, como Serena Williams, vencedora do Fashion Icon, e Maria Cornejo, que levou o galardão Geoffrey Beene pelo conjunto da sua obra, entre muitos outros. Como já é tradição neste tipo de entregas de prémios, a red carpet foi um evento por si só. Os famosos desfilaram os seus visuais mais elegantes, numa noite em que o preto foi a cor que imperou. Veja na galeria alguns dos melhores looks da noite. Leia Também: Quem sai aos seus... Filha de Kim Kardashian arrasadora no Halloween

















Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram