Depois de ter viajado para a ilha da Madeira com o filho, Oliver, onde estiveram de férias, Jessica Athayde já regressou a Lisboa. Uma informação que fez questão de partilhar com os que a seguem no Instagram.

"Obrigada Madeira por nos ter recebido tão bem, dormimos, nadamos, comemos muitas coisas boas e novas e fomos muito felizes", começou por dizer, destacando os vários momentos que viveu com o menino nestes dias de descanso.

Uma publicação que acabou com uma promessa: estão quase a chegar novidades.

"Agora estamos de volta à rotina de Lisboa com boas novidades em breve. Uma quinta-feira feliz para toda gente", rematou.

