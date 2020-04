Depois de ter sofrido um grande problema de saúde que o levou a submeter-se a um transplante do fígado e a estar vários meses afastado dos palcos, Zé Amaro volta a estar longe dos fãs.

Com a chegada da pandemia da Covid-19, o cantor também se viu obrigado a estar em isolamento social voluntário, como o próprio contou durante a conversa com Ana Marques, esta segunda-feira, 6 de abril, no programa 'Alô Portugal', da SIC.

O artista explicou que tinha regressado aos palcos há cerca de um mês quando teve se viu de novo "obrigado a parar".

"Os meus médicos disseram-me logo que se todos têm de parar, o Zé Amaro ainda mais que todos e resguardar-se ainda mais", acrescentou, referindo que já está em isolamento há 25 dias, em casa.

