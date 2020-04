Esta segunda-feira, dia 6, Fátima Lopes esteve à conversa com Helena, mulher de António Cordeiro, ator diagnosticado com uma doença degenerativa. Foi neste âmbito que a entrevistada teve a oportunidade de se defender das críticas, depois de ter decidido deixar o marido aos cuidados da Casa do Artista.

Helena justifica que a sua decisão se deveu a um acidente que teve há alguns meses em casa, enquanto cuidado de António.

"Fiquei sem me conseguir mexer", recorda, afirmando que tal aconteceu quando tentou impedir o companheiro de cair ao chão.

"O António estava naquela fase em que já precisava de mim para tomar banho, comer, tudo. (...) Ia tomando medicação para acalmar as dores e cuidar dele (...) Chorava de dores e desespero para que recebessem o António enquanto eu recuperava", confessa, dando conta que a situação se tinha tornado insustentável, uma vez que cuidava igualmente dos sogros e ainda da mãe.

António Cordeiro despejado? A resposta às críticas

Helena explica que tomou conhecimento das críticas através de uma amiga, Filomena Cardinali, que lhe falou de notícias que surgiram em alguns meios da comunicação social, as quais, posteriormente, foram comentadas por várias pessoas nas redes sociais, que lhe teceram duras críticas.

"Liguei-lhe: 'Filomena, o que se passa?' Ela diz: 'Há uma data de malucas, que mais valia estarem a limpar a casa, estão a dizer tu despachaste o António para a Casa do Artista, porque ele agora já não te serve para nada’. Eu disse: ‘A sério, Filomena?”, relata.

Neste sentido, Helena garante que a ideia era ir buscá-lo novamente, mas que a pandemia do novo coronavírus a impediu de o fazer, por causa dos riscos associados a esta crise.

Um amor de 25 anos...

Juntos há 25 anos, Helena confidenciou ainda que quando António tomou conhecimento da doença e das consequências que esta acarretaria propôs a separação. "'Eu sei o que vai acontecer, tu também sabes o que vai acontecer, está na altura da gente se separar'. E eu disse: 'Agora é que me vou separar de ti? Ainda agora a festa começou… não é agora que abandono o barco'", recorda.

"Tenho muita pena de não ter o António comigo em casa. Sinto a falta dele", completa, visivelmente emocionada.