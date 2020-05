José Carlos Pereira conseguiu finalmente uns dias de descanso, depois de ter estado na linha da frente do combate à pandemia de Covid-19, trabalhando como médico indiferenciado nas urgências de um hospital. Pronto a repor energias, o ator rumou a sul.

Zeca, como é carinhosamente tratado pelo público, está no Algarve com a namorada, onde tem aproveitado os melhores mergulhos no mar e, claro, banhos de sol.

Tornando as suas férias ainda mais especiais, esta quarta-feira, dia 27, o ator recebeu a visita do seu pai.

"O meu Quim Barreiros hoje veio ter comigo", escreveu Zeca na legenda de uma rara fotografia, que pode ver na galeria, onde mostra o pai.

