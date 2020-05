Carolina Deslandes usou este domingo as suas redes sociais para anunciar aos fãs que está oficialmente de férias em família ao lado do companheiro, Diogo Clemente, e dos três filhos de ambos: Santiago, Benjamim e Guilherme.

"Estão preparados para a Season 1 de Deslandes Clemente go on Vacation? Chegamos e finalmente cheira a verão", escreveu a artista na legenda de uma foto onde posa com o filho mais novo ao colo.

Em poucos minutos, a publicação recebeu o comentário de um seguidor que previa uma chuva de críticas: "Vão chover críticas. 'Deviam era estar em casa'", escreveu o fã, que não ficou sem resposta.

"E estamos. Só não estamos na casa onde vivemos, estamos na casa de férias", explicou Deslandes, esclarecendo desta forma qualquer possível polémica.

