Bárbara Norton de Matos aproveitou o domingo de sol para ir à praia dar um mergulho e acabou duramente criticada pelos seus seguidores, mas parece que a celebridade não foi a única. Liliana Aguiar resolveu aproveitar igualmente o bom tempo para levar os filhos a dar o primeiro mergulho ano e, como seria de esperar, os seguidores não perdoaram.

"Primeiro dia de praia (30 minutos). Estão tão felizes", escreveu antiga apresentadora de televisão na legenda de uma foto onde se mostra com as crianças sentada nas toalhas, colocadas no areal.

"(Ainda) é proibido estender toalhas e estar ao sol. Policia Marítima tem avisado a população. Que tal dar o exemplo?", questiona um seguidor na publicação, merecendo resposta pronta por parte de Liliana.

"Óbvio que com crianças tive de por toalhas para eles secarem. Quanto á polícia, vi alguns e não me disseram nada. Talvez porque perceberam a logística", reagiu.

"Liliana, entendo essa logística, mas tantas famílias que queriam fazer o mesmo. As minhas filhas estão desejosas e não o faço, mesmo por 30 minutos e só dar um mergulho, porque é proibido e porque se todos o fizessem ia ser bonito", pode ainda ler-se entre as várias críticas deixadas pelos fãs.

"Bonito exemplo. É bem feito daqui a algum tempo voltarmos outra vez ao mesmo, o pior e que pagam todos pela estupidez de alguns", escreve um outro internauta.

Importa lembrar que devido à pandemia de Covid-19 o governo português agendou apenas para o dia 6 de junho, e com várias regras a serem implementadas, a abertura das praias portuguesas. Até lá, é permitida para já a para a prática de desportos náuticos.

Eis a imagem que deu origem à polémica:

