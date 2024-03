Enquanto Cláudio Ramos desfruta de umas férias no estrangeiro é Cristina Ferreira que assume o programa 'Dois às 10', formato das manhãs na TVI.

Já no final do programa desta quarta-feira, 27 de março, a apresentadora revelou uma mensagem que recebeu do seu parceiro televisivo.

Cristina queixou-se do facto de não ter recebido o novo livro de Cláudio, anunciado na passada semana.

"Tenho aqui uma mensagem de Cláudio Ramos que diz assim: 'só esta semana é que tenho livro físico, foi um pré-lançamento que eu sou um artista e tu tens que ser mais moderna'", leu Cristina, não contendo o riso.

"É isto. Anda a aprender com o Goucha de certeza absoluta. Mandou beijinhos e diz que não tem vontade nenhuma de acordar cedo", completa.

Veja o momento.

