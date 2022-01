Crystal Hefner, viúva do fundador da Playboy - Hugh Hefner - decidiu deixar de partilhar fotografias sensuais nas redes sociais, com o objetivo de mostrar o seu "verdadeiro eu" aos seguidores.

Falando sobre o assunto, a modelo, de 35 anos, partilhou uma reflexão sobre esta decisão e as consequências que acabou por ter na sua conta de Instagram.

"Depois de nos últimos anos me manter fiel a mim mesma nas redes sociais, sinto que as pessoas que estão aqui comigo neste ponto querem realmente saber e investem de uma forma positiva na minha vida e, por isso, quero agradecer", começa por dizer.

"Antes, estava a viver para as outras pessoas, para fazer os outros felizes, e a sofrer internamente durante esse processo", lamenta, notando que decidiu mudar por si mesma.

"Como todos sabem, aumentei o número de seguidores durante os meus anos na Playboy. Certas fotografias levam a um crescimento rápido. Resumidamente, o sexo vende. Não sei se me sentia empoderada ao vestir-me de forma escandalosa, ao mostrar o decote, ou se apenas isso era o que esperavam de mim. Mas agora posso dizer com 100% de confiança que a modéstia é que o me empodera nestes dias, porque sabe muito melhor internamente, e será assim, provavelmente, para o resto da minha vida", justifica.

"Retirei tudo o que era falso do meu corpo e apaguei as minhas fotos antigas. Sou mais autêntica, vulnerável e sinto que pertenço a mim mesma. Sou minha", acrescenta ainda, notando que decidiu, por exemplo, retirar os implantes mamários que outrora teve.

"Agora sinto que tenho um exército de apoiantes que se importam e que olham para a alma para além da câmara. E, por isso, agradeço", completa.

