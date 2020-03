David Fonseca e Cláudia Pascoal trabalharam juntos em duas novas músicas, que estão presentes no primeiro disco da jovem cantora. Uma informação que foi destacada nas redes sociais do vocalista da ex-banda Silence 4.

"Conheci a Cláudia Pascoal em 2015 quando era estagiária na Sic Radical e visitei o programa 'Curto Circuito'. Falava a mil à hora e tinha uma lata descomunal, ria muito, fazia rir ainda mais e pediu-me para tirar uma foto com ela 'à capa de Playboy'. Disse-me também que cantava e fazia música, mas só voltei a vê-la a propósito do festival da canção. Quando apareceu na TV, lembrei-me logo dela - 'esta é aquela miúda eléctrica'", começou por recordar David Fonseca, lembrando também que convidou a jovem cantora a subir ao palco no Comercial Night Out.

"Cantámos juntos e percebemos que tínhamos muito em comum, uma espécie de regabofe misturado com nostalgia. Cantou comigo no Coliseu do Porto por altura da comemoração dos meus 20 anos de carreira e ficou no ar a ideia de colaborarmos mais. E eis que aconteceu mesmo", acrescentou, anunciado de seguida as novidades.

"Hoje sai o maravilhoso disco de estreia dela onde assino duas canções, 'Espero por ti lá fora' e 'Mais fica pra mim', esta última com a participação especial doutro comparsa de loucuras, o Nuno Markl. Convido a todos a ouvir esta alma rebelde que agora começa a sua caminhada pelo mundo dos discos, com um orgulho enorme por poder fazer parte dele. Cláudia, bem-vinda, que bom ter o teu talento e loucura num mundo demasiadamente normalizado", rematou.

