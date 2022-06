David Carreira concretizou no passado domingo um feito marcante. O músico subiu ao palco principal do Rock in Rio Lisboa, deixando a família a transbordar de orgulho.

Fernanda Antunes, mãe de David, usou esta quarta-feira as redes sociais para enviar ao filho uma mensagem especial.

"Parabéns por mais um sonho que alcançaste. Estares no palco mundo do Rock in Rio Lisboa foi um momento único, e estar lá contigo encheu-me o coração", notou Fernanda ao lembrar um vídeo de um dos temas interpretados por David no espetáculo.

Fernanda Antunes, recorde-se, foi casada durante largos anos com Tony Carreira. O agora ex-casal teve três filhos em comum, Mickael, David e Sara Carreira.

