David Carreira esteve a atuar no norte do país, em Vilela, e apesar de ter ido 'sozinho', facilmente matou as saudades da companheira, Carolina Carvalho, e do filho que têm em comum, o pequeno Lucas.

Nas stories da sua página de Instagram, o cantor mostrou o momento em que fez uma videochamada com a namorada e onde se pode ver também a mão do bebé.

Por sua vez, a atriz não tardou a também destacar o momento na sua página na mesma rede social. Veja abaixo:



© Instagram

De recordar que o pequeno Lucas é o primeiro filho do casal e nasceu no passado mês de janeiro.