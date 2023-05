Foi disfarçado de Gabriel, estagiário da Mega Hits, que David Carreira saiu à rua em Lisboa. O cantor está a promover o novo álbum, 'OYTO', que vai estará disponível a partir do dia 19 de maio. E foi esta a causa que o levou a ficar "irreconhecível".

"Hoje estou nas ruas da cidade universitária com a Mega Hits para saber o que a malta espera do meu novo álbum 'OYTO' que sai já dia 19, sexta-feira", pode ler-se na legenda de um vídeo do artista na rua a conversar com algumas pessoas.

"Acho que correu bem. Poucos me reconheceram, alguns reconheceram", diz o cantor no final do referido vídeo que pode ver na publicação abaixo:

Veja ainda na galeria um outro vídeo que David Carreira mostrou nas stories da sua página de Instagram e onde destaca todo o processo da transformação.

