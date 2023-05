"Já sabem que gosto sempre de estar próximo de quem me segue". Foi com esta frase que David Carreira deu o mote para uma nova iniciativa que pretende aproximá-lo ainda mais dos fãs.

O cantor divulgou no Twitter o seu número de telemóvel e permitiu que aqueles que apreciam o seu trabalho pudessem falar com ele sobre o seu novo álbum, intitulado 'Oyto', que será lançado no próximo dia 19 de maio.

"Ontem deixei o meu número no Twitter para os meus fãs falarem comigo, contei algumas novidades em primeira mão e ainda desvendei algumas das pistas escondidas dentro do novo álbum. Também podes saber tudo, basta mandares-me mensagem por Whatsapp [para o número] 918855110 para falarmos um bocadinho", pode ler-se na partilha em causa que tem sido muito aplaudida pelos seguidores.

Ora veja: