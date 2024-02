Depois de terem mostrado pela primeira vez o rosto do filho Lucas no dia em que o menino completou um ano, David Carreira e Carolina Carvalho têm mostrado novas imagens nas redes sociais.

Ainda esta quinta-feira, o pai 'babado' publicou na sua página de Instagram um vídeo onde aparece com o filho ao colo, tendo colocado um filtro que mete o cantor mais velho.

Carolina Carvalho também aparece com o referido filtro. Esta imagem mais velha foi já usada pelo casal no videoclipe da música 'Filho', de David, que lançou no dia de aniversário de Lucas e que é dedicada ao menino.

