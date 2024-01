David Carreira usou as suas stories no Instagram para partilhar uma fotografia divertida, na qual aparece com o patudo ao colo.

Na imagem, o cantor usou um filtro que o envelheceu e deixou uma questão à companheira.

"Carolina, o que achas do cota aqui?", questionou o também ator, uma pergunta que a namorada não deixou sem resposta.

"Babei", escreveu a atriz, partilhando a story do companheiro. Veja as imagens abaixo.

© Instagram

© Instagram