Em ano de Campeonato da Europa, David Carreira é a voz do tema musical oficial de Portugal.

'Vamos Com Tudo', que promete unir os portugueses num 'hino' de apoio à Seleção no Euro 2020, foi lançada no Youtube esta quinta-feira.

Em poucas horas, o tema interpretado pelo jovem músico conseguiu cerca de três mil visualizações.

Siga o link

Leia Também: David Carreira dá voz a tema oficial de Portugal para o Euro 2020