Estamos em ano de Campeonato da Europa e o lema é "vamos com tudo, vamos com todos". David Carreira é a voz do tema musical oficial de Portugal para o Euro 2020 e que promete unir os portugueses num 'hino' de apoio à Seleção.

Uma nota enviada às redações refere que David Carreira convidou os artistas Giulia B, Ludmilla e Preto Show para darem voz a este tema de força a Portugal - um convite que enaltece o valor da língua, falada em vários continentes. "Sendo o único país de língua portuguesa a disputar o campeonato da Europa, é objetivo unir todas as comunidades lusófonas em torno de um só objetivo: apoiar Portugal".

E como junho marca o arranque da competição, a canção 'Vamos Com Tudo' vai ficar disponível já esta sexta-feira, dia 4, na plataforma Spotify. O videoclipe, gravado em Portugal e que é protagonizado pelo músico, vai ficar disponível no canal de YouTube da Federação Nacional de Futebol.

