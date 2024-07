O artista conseguiu chegar ao top do Spotify no Brasil com a música 'Vida Boa', um dueto com Juliette.

"Isto é inacreditável, ainda não estou em mim": foi desta forma que David Carreira começou por revelar aos admiradores uma enorme conquista na sua carreira. O músico, de 32 anos, conseguiu chegar ao top do Spotify no Brasil com a música 'Vida Boa', que criou em parceria com a cantora Juliette. "Sou o primeiro artista português a fazê-lo, mas espero ter aberto as portas para que tantos outros grandes artistas que temos em Portugal tenham a sua oportunidade e sucesso além fronteiras", notou na sua página de Instagram. "Este é um marco muito importante para mim e para toda a minha equipa, trabalhamos diariamente para termos resultados como este, que demonstram que estamos no caminho certo", destaca, agradecendo ainda a Juliette por "ter acredito na música" e ter trabalhado com ele. Ouça a música: