Ao fim de 14 temporadas, 'NCIS: Los Angeles' chega ao fim. A série da CBS tinha como uma das protagonistas a atriz portuguesa Daniela Ruah que, como é sabido, prepara-se para assumir a condução do novo programa da SIC, 'Os Traidores'.

Antes do regresso a Portugal, Daniela mostrou nas redes sociais um vídeo dos bastidores na série e, na legenda, deixou uma reflexão sobre a fase final deste projeto.

"Começa o fecho deste capítulo à medida que nos vamos despedindo de membros da equipa para sempre. Este post vem acompanhado de muita gratidão por cada duplo que nos acompanhou no 'NCSIS'. Tivemos o privilégio de trabalhar com alguns dos melhores na indústria, graças ao grande Troy Brown. Alguns ficaram amigos para a vida e outro ficou meu marido… Agradeço do fundo do coração por fazerem desta série uma aventura bombástica e espetacular para o público", pode ler-se.

Importa lembrar que Daniela Ruah é casada com o duplo David Paul Olsen desde 2014. O casal conheceu-se nos bastidores de 'NCIS' e tem agora dois filhos.

Leia Também: "Feliz por este regresso a Portugal", diz Daniela Ruah em vídeo