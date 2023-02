Como já foi noticiado pelo Fama ao Minuto logo pela manhã desta sexta-feira, e confirmado publicamente pelo canal, Daniela Ruah está de volta à SIC.

A atriz é a nova aposta do canal, mas no papel de apresentadora, estando a preparar-se para ficar à frente do reality show 'Os Traidores'.

Entretanto, foi divulgado um vídeo de Daniela Ruah na página oficial do canal no Instagram. "Estou muito feliz por estar de regresso a Portugal e à SIC para apresentar 'Os Traidores'", começou por destacar, prometendo "mais novidades em breve".

