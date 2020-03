Daniela Ruah é uma das figuras públicas que faz questão de partilhar nas redes sociais vários momentos passados na companhia dos filhos. Desta forma, a atriz deixa os fãs acompanharem o crescimento dos meninos.

Ainda no início desta semana, a mãe 'babada' publicou um vídeo da filha mais nova, a pequena Sierra, de três anos, onde esta surge a jogar futebol com o pai, David Paul Olsen.

"Esta filhota participou no seu primeiro jogo de futebol este fim de semana e não me farto de observá-la e o papá orgulhoso a treinar", escreveu na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

Um doce momento que não passou despercebido aos olhos de muitos fãs da atriz.

Recorde-se que Daniel e David são ainda pais de River, de seis anos.

